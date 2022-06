Nuoto, Anita Alvarez parla dopo il malore ai Mondiali: «Credevo fosse una performance eccezionale, poi mi sono sentita male» (Di venerdì 24 giugno 2022) «Mi sentivo come se stessi facendo una performance davvero eccezionale, ma all’ultima bracciata, così semplice e piccola, ricordo di essermi sentita male e andare giù». È il racconto di Anita Alvarez alla testata Nbc Nightly News dopo essere svenuta in acqua ai Mondiali di Nuoto, a Budapest. Lei stessa si è detta sorpresa dell’evento perché, ha spiegato, si stava divertendo molto fino a quando si è detta tra sé e sé: «Uh-oh, non mi sento troppo bene». E questa è l’ultima cosa che ricorda. L’atleta ci ha tenuto poi a ringraziare la sua allenatrice Andrea Fuentes, presente assieme a lei all’intervista, che ieri l’ha soccorsa appena si è resa conto che nessuno del personale medico e dei bagnini stava per intervenire. ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) «Mi sentivo come se stessi facendo unadavvero, ma all’ultima bracciata, così semplice e piccola, ricordo di essermie andare giù». È il racconto dialla testata Nbc Nightly Newsessere svenuta in acqua aidi, a Budapest. Lei stessa si è detta sorpresa dell’evento perché, ha spiegato, si stava divertendo molto fino a quando si è detta tra sé e sé: «Uh-oh, non mi sento troppo bene». E questa è l’ultima cosa che ricorda. L’atleta ci ha tenuto poi a ringraziare la sua allenatrice Andrea Fuentes, presente assieme a lei all’intervista, che ieri l’ha soccorsa appena si è resa conto che nessuno del personale medico e dei bagnini stava per intervenire. ...

RaiNews : “Mi sono tuffata in acqua perché ho visto che nessun bagnino l'ha fatto. Ero un po' spaventata perché non respirava… - EnfantProdige : RT @Eurosport_IT: L'allenatrice ha salvato la vita alla sincronette e racconta quei momenti di paura ??????? - AriannaAmbrosi0 : RT @Eurosport_IT: L'allenatrice ha salvato la vita alla sincronette e racconta quei momenti di paura ??????? - GiancarloGarci6 : RT @itsmeback_: Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva. - FirenyiG : RT @itsmeback_: Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva. -