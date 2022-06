Nedved è un esperto di esterni e ne ha scovato uno fenomenale Video

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 24 giugno 2022) Pavelsta insistendo sempre di più per arrivare a un grande campione che può far fare il grande salto di qualità alla Juve che verrà. Se c’è un giocatore che sicuramente conosce benissimo le varie dinamiche che permettono a un esterno di diventare un grande campione quello è sicuramente Pavel, con il Pallone d’oro del 2003 che sta mettendo gli occhi in maniera sempre più insistente su di un giocatore della Francia presente all’Europeo Under 19 in questo momento, con il suo valore che è cresciuto davvero sempre di più nell’ultimo periodo tanto è vero che è stato in grado anche di debuttare già nell’ultima stagione in Ligue 1. PavelJuventus (LaPresse)Una delle principali candidate alla vittoria finale nell’Europeo Under 19 che si sta disputando in Slovacchia in questi giorni è sicuramente la Francia, una squadra che ...