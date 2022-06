Movimenti fetali | quando si percepiscono e quando c’è qualcosa che non va

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 24 giugno 2022) Per le prime settimane di gravidanza e indicativamente per tutto il primo trimestre la gestazione è per la donna un’esperienza “silenziosa”. L’embrione che si è formato e che sta iniziando il suo processo di sviluppo è ancora troppo piccolo per essere percepito, sia dalla donna che esternamente. Ciò che si sperimenta sono i primi sintomi (per lo più fastidiosi) di questo cambiamento. A partire da un certo momento in poi, invece, i cosiddettiiniziano a essere chiaramente percepibili. Oltre a essere spesso un’esperienza commovente e sorprendente, il sentire muoversi dentro di sé quello che sarà il proprio bambino è anche un segno che la sua crescita sta proseguendo correttamente e che tutto procede per il meglio. La diminuzione dei, infatti, può essere il segnale di un potenziale danno ...