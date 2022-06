Milan | Botman a un passo dal Newcastle

(Di venerdì 24 giugno 2022) Svenè a undal. Il 22enne olandese era uno degli obiettivi estivi del, ma il club rossonero sta temporeggiando troppo e il centrale ha così deciso di trasferirsi in Premier League senza altre perdite di tempo. A gennaio i Magpies ci avevano già provato, ma stavano lottando per non retrocedere in Championship eaveva preferito aspettare. Oggi la giornata decisiva, con ilche ha trovato l’accordo con il Lille sulla base di circa 45 milioni di euro. SportFace.

Cambiano i piani per la difesa del, perché Sven, alla fine, non andrà in serie A. Aveva aspettato tanto un rilancio dei rossoneri per convincere il Lille , ma l'offerta del Newcastle ...Giusto per fare due esempi non a caso, ilha perso(destinato al Newcastle) e la Juve rischia di perdere de Ligt: entrambi questi due club sono grandi estimatori di Bremer. Motivo per ...Sven Botman è a un passo dal Newcastle. Il 22enne olandese era uno degli obiettivi estivi del Milan, ma il club rossonero sta temporeggiando troppo e il centrale ha così deciso di trasferirsi in Premi ...In questo momento i club stanno preparando i contratti per definire in tutto l'affare: in serata è prevista la chiusura definitiva Il difensore olandese era conteso tra il Milan e il club inglese: l'o ...