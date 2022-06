(Di venerdì 24 giugno 2022) “L’instabilità della politica italiana è uno dei nostri enormi problemi. Questo è un tema su cui incide anche la legge elettorale, ma soprattutto le riforme. Io penso che la Repubblica parlamentare non vada più bene per gestire la fase che viviamo”. Così Giorgiaa Rapallo, dal palco del convegno dei: il proporzionale è la madre dell’instabilità Parlando di attualità la leader di FdI ricorda la proposta di riforma in senso presidenziale auspicata da anni. Collegata al sistema elettorale. “Se si riformasse la legge elettorale, il rischio è che si vada verso un sistema di proporzionale. Che è la madre di tutte le instabilità”. Lanon si avvita sulle formule. “A me va bene qualsiasi schema maggioritario. Qualsiasi schema che garantisca la certezza di avere un ...

SecolodItalia1 : Meloni ai Giovani imprenditori: «Il salario minimo è uno specchietto per le allodole» - EnricoFaraboll1 : Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, al Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori, PaesEuropa, a Rapallo. - Giornaleditalia : #giorgiamelonirapallo Giorgia Meloni al Convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo: 'Repubblica parlamentare non… - rquerze : Qui Rapallo, al forum dei giovani industriali di ?@Confindustria? Giorgia Meloni ha sottolineato a più riprese la s… - RossoFiorentin1 : Ma quanta paura fanno alla Meloni e Salvini questi giovani. 'E' cittadino chi ha studiato qui'. Sei italiani su die… -

Nel 2023 Draghi dove lo vorrebbe "Non lo so, lo deciderà Draghi, io vorrei un governo scelto dagli italiani". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia, al Convegno Nazionale deiImprenditori, PaesEuropa, a Rapallo. . 24 giugno 2022Così Giorgiaa Rapallo al convegno deiImprenditori. "Il problema sono i lavoratori esclusi dalle tutele, il lavoro nero incentivato dall'idiozia del reddito di cittadinanza, il gap di ...RAPALLO (ITALPRESS) – “Credo ci si debba porre il problema che il partito di maggioranza relativa che tiene in piedi il governo non esiste più. Secondo me si dovrebbe votare”. Lo ha detto Giorgia Melo ...Così Giorgia Meloni a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori. "Il problema sono i lavoratori esclusi dalle tutele, il lavoro nero incentivato dall'idiozia del reddito di cittadinanza, il gap di ...