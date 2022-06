LIVE – MotoGP, GP Olanda Assen 2022: le prove libere 2 in DIRETTA (Di venerdì 24 giugno 2022) La DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 2 al Gran Premio d’Olanda, valevole per l’undicesimo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista sul circuito di Assen per le FP2, in programma alle ore 14:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’Olanda con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 14.53 – Ed allora Quartararo scende sotto l’1:34. 14.51 – Ultimi giri, Bagnaia primo scende sotto l’1:35. 14.47 – Si abbassano tutti i tempi adesso sul finale e volano gli italiani: Bezzecchi primo, Savadori secondo e Bagnaia ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Lascritta delle2 al Gran Premio d’, valevole per l’undicesimo appuntamento della stagionedi. Dopo la prima sessione, i piloti tornano in pista sul circuito diper le FP2, in programma alle ore 14:10. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA14.53 – Ed allora Quartararo scende sotto l’1:34. 14.51 – Ultimi giri, Bagnaia primo scende sotto l’1:35. 14.47 – Si abbassano tutti i tempi adesso sul finale e volano gli italiani: Bezzecchi primo, Savadori secondo e Bagnaia ...

