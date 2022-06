LIVE Italia-Colombia 18-4 pallanuoto donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: in corso l’ultimo quarto (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL TERZO quarto! 0’36” Picozzi trova la rete con la conclusione in diagonale. Italia-Colombia 18-4. 1’36” Azione prolungata della Colombia con Teani che chiude la porta a Restrepo. 2’31” Time-out che arriva dal ct della Colombia Molina per organizzare l’attacco in superiorità numerica. 2’55” Fallo in attacco di Galardi, possesso Colombia. 3’40” Dall’altra parte Galardi ristabilisce subito le distanze. Italia-Colombia 17-4. 3’35” Rete di pregevole fattura di Juliana Atehortua con una parabola dalla distanza che sorprende Teani. Italia-Colombia 16-4. 4’22” Avegno riceve ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL TERZO! 0’36” Picozzi trova la rete con la conclusione in diagonale.18-4. 1’36” Azione prolungata dellacon Teani che chiude la porta a Restrepo. 2’31” Time-out che arriva dal ct dellaMolina per organizzare l’attacco in superiorità numerica. 2’55” Fallo in attacco di Galardi, possesso. 3’40” Dall’altra parte Galardi ristabilisce subito le distanze.17-4. 3’35” Rete di pregevole fattura di Juliana Atehortua con una parabola dalla distanza che sorprende Teani.16-4. 4’22” Avegno riceve ...

