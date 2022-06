La siccità è un grosso problema anche per le centrali a gas (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca l'acqua dei fiumi necessaria per il raffreddamento del vapore e per questo le società hanno dovuto fermare molti impianti Leggi su ilpost (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca l'acqua dei fiumi necessaria per il raffreddamento del vapore e per questo le società hanno dovuto fermare molti impianti

