Instragram sta testando una nuova funzionalità per condividere rapidamente con gli amici messaggi che scompaiono

Instagram sta lavorando a un'altra nuova funzionalità. Si chiama "Notes" e rientra tra gli "esperimenti" in corso della piattaforma. Notes consentirebbe agli utenti di pubblicare contenuti che scompaiono dopo 24 ore. Una funzione che ricorda un po' quella di Snapchat: sul social network fondato da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown gli utenti possono, infatti, scambiarsi messaggi, foto e brevi video che vengono cancellati automaticamente al termine della visualizzazione e condividere storie che sono visibili a tutti gli amici per un periodo di 24 ore. LEGGI ANCHE > Un cittadino chiede a Musk 258 miliardi di danno per aver manipolato Dogecoin Instagram alle prese con "Notes" Notes funzionerebbe all'incirca così: le persone potranno pubblicare delle brevi note nella propria ...

