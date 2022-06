Il nuovo programma Rai di Alessia Marcuzzi: tutto quello che si sa (Di venerdì 24 giugno 2022) Alessia Marcuzzi ritorna in televisione. Ma non sarà in casa Mediaset, dove ha lavorato per anni, bensì alla Rai. Una nuova stagione del tutto inedita che le darà l’opportunità di misurarsi su qualcosa di completamente diverso da quanto fatto negli ultimi anni della sua carriera. Alessia Marcuzzi alla Rai: ecco il nuovo programma In queste ore sono circolate diverse indiscrezioni sul nuovo programma che condurrà Alessia Marcuzzi. In attesa della presentazione del palinsesto Rai di martedì, che darà conferma definitiva sull’effettivo inserimento, scopriamo che cosa sappiamo finora. Addio ai reality per Alessia Marcuzzi. Si occuperà infatti di un varietà il cui nome ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022)ritorna in televisione. Ma non sarà in casa Mediaset, dove ha lavorato per anni, bensì alla Rai. Una nuova stagione delinedita che le darà l’opportunità di misurarsi su qualcosa di completamente diverso da quanto fatto negli ultimi anni della sua carriera.alla Rai: ecco ilIn queste ore sono circolate diverse indiscrezioni sulche condurrà. In attesa della presentazione del palinsesto Rai di martedì, che darà conferma definitiva sull’effettivo inserimento, scopriamo che cosa sappiamo finora. Addio ai reality per. Si occuperà infatti di un varietà il cui nome ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Il nuovo programma Rai di Alessia Marcuzzi: tutto quello che si sa #AlessiaMarcuzzi - karinasainz : RT @festivAlghero: Adesso, in piazza Pasqual Gallo, @karinasainz conversa con @MonicaRBedana del suo nuovo romanzo La Custode (@Einaudiedit… - e_balestra : RT @sandroz_it: Questa storia che un parlamentare votato dai cittadini per un programma preciso, cambi casacca e possa fondare un nuovo par… - foresta233 : RT @sandroz_it: Questa storia che un parlamentare votato dai cittadini per un programma preciso, cambi casacca e possa fondare un nuovo par… - Simo07827689 : RT @sandroz_it: Questa storia che un parlamentare votato dai cittadini per un programma preciso, cambi casacca e possa fondare un nuovo par… -