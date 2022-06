Gucci sempre più cripto-friendly (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – La casa Gucci non è nuova al mondo degli NFT. Il primo passo nel metaverso è stato già ad inizio 2021 con la collezione “Aria” venduta all’asta in collaborazione con Christie’s, poi ha annunciato la possibilità di pagare in Bitcoin ed altre criptovalute nei punti vendita e adesso lancia il suo spazio online chiamato Vault Art Space, creato in collaborazione con SuperRare. Al debutto, la prima mostra, intitolata “The Next 100 Years of Gucci”, presenterà una selezione di 29 artisti. I drop saranno effettuati fino al 29 luglio e il prezzo è fissato in Ethereum. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – La casanon è nuova al mondo degli NFT. Il primo passo nel metaverso è stato già ad inizio 2021 con la collezione “Aria” venduta all’asta in collaborazione con Christie’s, poi ha annunciato la possibilità di pagare in Bitcoin ed altrevalute nei punti vendita e adesso lancia il suo spazio online chiamato Vault Art Space, creato in collaborazione con SuperRare. Al debutto, la prima mostra, intitolata “The Next 100 Years of”, presenterà una selezione di 29 artisti. I drop saranno effettuati fino al 29 luglio e il prezzo è fissato in Ethereum. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

