Drusilla Foer, doccia fredda per lei: Coletta fa di nuovo flop (Di venerdì 24 giugno 2022) Era partita bene. E le premesse perché la trasmissione continuasse a brillare c’erano tutte. Drusilla Foer alla guida di un programma storico come l’Almanacco del giorno dopo che in Rai, tra gli anni ’70 e i ’90, si presentava come un mix di contenuti tra cui anche curiosità sui fatti del passato. La prima puntata era stata seguita da 797.000 spettatori, pari a un 5.2%. Dati che andavano considerati come un buon risultato. Nel corso delle settimane invece l’interesse del pubblico è andato scemando: il programma di Gianluca Gori ieri, giovedì 23 giugno 2022, è stato seguito 566.000 persone, appena il 3.9% di share. Tanto che diversi giornali parlano di ennesimo flop di Stefano Coletta. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.165.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 giugno 2022) Era partita bene. E le premesse perché la trasmissione continuasse a brillare c’erano tutte.alla guida di un programma storico come l’Almanacco del giorno dopo che in Rai, tra gli anni ’70 e i ’90, si presentava come un mix di contenuti tra cui anche curiosità sui fatti del passato. La prima puntata era stata seguita da 797.000 spettatori, pari a un 5.2%. Dati che andavano considerati come un buon risultato. Nel corso delle settimane invece l’interesse del pubblico è andato scemando: il programma di Gianluca Gori ieri, giovedì 23 giugno 2022, è stato seguito 566.000 persone, appena il 3.9% di share. Tanto che diversi giornali parlano di ennesimodi Stefano. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.165.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! ...

