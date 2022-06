Covid, Rezza: virus circola molto, mascherine in luoghi affollati (Di venerdì 24 giugno 2022) "Questa settimana notiamo una tendenza all'aumento dei casi di Covid - 19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa a 504 casi per 100mila abitanti. Anche l'Rt è decisamente in crescita, a 1,07, quindi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "Questa settimana notiamo una tendenza all'aumento dei casi di- 19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa a 504 casi per 100mila abitanti. Anche l'Rt è decisamente in crescita, a 1,07, quindi ...

