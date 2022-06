Così le vongole stanno soffocando nel Delta del Po a causa della siccità (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - La siccità con la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l'aumento della salinità lungo la costa soffoca vongole e cozze del Delta del Po con la perdita del 20% degli allevamenti. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della drammatica ondata di caldo e siccità che sta colpendo l'Italia causando perdite alle produzioni alimentari nazionali che hanno raggiunto i tre miliardi di euro. "L'innalzamento delle temperature senza la possibilità di ricambi di acqua - spiega Coldiretti Impresapesca - sta provocando l'espansione a macchia d'olio della cosiddetta "acqua bianca", aree di Delta dove la decomposizione di alghe e sostanze organica ruba l'ossigeno necessario alla vita di ... Leggi su agi (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Lacon la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l'aumentosalinità lungo la costa soffocae cozze deldel Po con la perdita del 20% degli allevamenti. È quanto emerge dal monitoraggioColdiretti sugli effettidrammatica ondata di caldo eche sta colpendo l'Italiando perdite alle produzioni alimentari nazionali che hanno raggiunto i tre miliardi di euro. "L'innalzamento delle temperature senza la possibilità di ricambi di acqua - spiega Coldiretti Impresapesca - sta provocando l'espansione a macchia d'oliocosiddetta "acqua bianca", aree didove la decomposizione di alghe e sostanze organica ruba l'ossigeno necessario alla vita di ...

