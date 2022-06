Conducono Cesare Bocci e sua figlia Mia

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 giugno 2022) Arriva un momento nella vita in cui l’incomunicabilità tra genitori e figli arriva agli estremi. È l’adolescenza con il suo carico di litigiosità. Di questo parla Perfetti sconosciuti, un talk inconsueto al via da stasera in seconda serata su Rai 3. A confrontarsi non ci saranno politici, esperti o opinionisti. In studio si accomodano 20 adolescenti e i loro rispettivi genitori con tutto il loro carico di problemi, scontri, divergenze, segreti e bugie. Ovvero il campionario classico di quel periodo che ogni adulto ha sperimentato in prima persona ma che, diventando genitore, tende a dimenticare. ...