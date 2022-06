Commercio estero | Istat | sale ancora export | +4 | 7% a maggio

(Di venerdì 24 giugno 2022) "A2022 prosegue, ininterrotta da inizio anno, la crescita congiunturale dell'verso i paesi extra Ue trainata in particolare dalle vendite di beni strumentali e intermedi", per l'...

"A maggio 2022 prosegue, ininterrotta da inizio anno, la crescita congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue trainata in particolare dalle vendite di beni strumentali e intermedi", per l'Istat ...A maggio 2022 prosegue, ininterrotta da inizio anno, la crescita congiunturale dell'export verso i paesi extra UE (+4,7%) trainata in particolare dalle vendite di beni strumentali e intermedi. Nella ...L'Istat registra un primo calo delle importazioni italiane di energia dai paesi extra europei del 3,2% a maggio 2022 rispetto ad aprile. Rispetto all'anno precedente c'è però un nuovo aumento a tre ci ..."Il deficit energetico si amplia sensibilmente raggiungendo nei primi 5 mesi dell'anno quasi 40 miliardi". (ANSA) ...