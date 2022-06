Christian De Sica occhio, il dramma dell’attore romano: «Ho subito 9 interventi», cosa è successo? Incidente e come sta oggi (Di venerdì 24 giugno 2022) Christian De Sica ha avuto problemi a un occhio, ma da cosa sono stati causati? L’attore – insieme all’amico e collega Massimo Boldi – è stato testimonial della campagna di sensibilizzazione all’uso corretto dei fuochi di artificio. In prima persona, infatti, sa cosa possono causare. Ma cosa gli è successo? Leggi anche: Christian De Sica... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 giugno 2022)Deha avuto problemi a un, ma dasono stati causati? L’attore – insieme all’amico e collega Massimo Boldi – è stato testimonial della campagna di sensibilizzazione all’uso corretto dei fuochi di artificio. In prima persona, infatti, sapossono causare. Magli è? Leggi anche:De...

Pubblicità

ilGazza98 : @barellismo19 @mziuuu Spetta un attimo Christian de sica è una leggenda - NebbiaDi : @gumas75 Ah ma non è come Christian De Sica in Grandi Magazzini che ha un buono di 50.000 Lire e non riesce a trova… - kookcherrie : buongiorno ho sognato che i txt e i bangtan erano in italia ad esibirsi al concerto di christian de sica ???? - j__1ne : @PIK4CHOBI taehyung ancora ne deve fare di cinepanettoni .. l’hai chiamato Christian de Sica non Aldo Giovanni… - biskottiike4 : Per me gigi proietti e Christian de sica anziano sono la stessa persona -