Cento cani per 140 residenti, il censimento nel borgo più piccolo della Puglia è da record (Di venerdì 24 giugno 2022) Il primato di Celle di San Vito, sui Monti dauni, dove le autorità hanno passato in rassegna i quattrozampe e i loro 'familiari'. Prevalgono meticci, epagneul breton, setter inglesi, e cani da ferma tedeschi

