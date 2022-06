Canone Rai, ancora pochi giorni per chiedere l’esenzione (Di venerdì 24 giugno 2022) Scade il 30 giugno il termine per presentare la domanda di esenzione dal Canone Rai per il secondo semestre 2022 e avere uno sconto del 50% sul costo complessivo della tassa, pari a 90 euro. Possono presentarla i titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale, che non hanno una tv in nessuna delle abitazioni in cui è attivata l’utenza intestata. In questo modo si potrà evitare di trovare nella bolletta elettrica le rate del Canone televisivo. Canone Rai, scadenza esenzione il 30 giugno 2022 I contribuenti titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale, ma che non hanno una tv all’interno di nessuna delle abitazioni in cui è attivata un’utenza ad essi intestata, dovranno segnare in calendario la scadenza del 30 giugno 2022 per non pagare i 45 euro (la metà dei 90 euro annuali). La dichiarazione deve essere ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Scade il 30 giugno il termine per presentare la domanda di esenzione dalRai per il secondo semestre 2022 e avere uno sconto del 50% sul costo complessivo della tassa, pari a 90 euro. Possono presentarla i titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale, che non hanno una tv in nessuna delle abitazioni in cui è attivata l’utenza intestata. In questo modo si potrà evitare di trovare nella bolletta elettrica le rate deltelevisivo.Rai, scadenza esenzione il 30 giugno 2022 I contribuenti titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale, ma che non hanno una tv all’interno di nessuna delle abitazioni in cui è attivata un’utenza ad essi intestata, dovranno segnare in calendario la scadenza del 30 giugno 2022 per non pagare i 45 euro (la metà dei 90 euro annuali). La dichiarazione deve essere ...

