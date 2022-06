Calciomercato Roma, giallorossi beffati: va al Benfica! (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuova avventura per Reinier, gioiello non ancora sbocciato del Real Madrid. A quanto pare secondo Mundo Deportivo il Real Madrid ha convinto il calciatore brasiliano e trovato un accordo per il trasferimento del calciatore in Portogallo alla corte del Benfica. Nelle ultime ore inoltre sembrava essersi fatta avanti la Roma con Muorinho per portare nella Capitale il ragazzo, ma c’è stato poco da fare. Reinier Borussia Dortmund Calciomercato Potremmo parlare di un profilo convincente, se si pensa che il Real Madrid lo acquistò nel 2020 per il suo ottimo dribbling, la tecnica e la velocità, tanto da essere accostato a Kaká diverse volte. Poche occasioni purtroppo nella prima squadra madrilena, pochissimi e inesistenti tratti del suo talento nella sua esperienza biennale in Germania con il Borussia Dortmund – pochissime presenze e una sola ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuova avventura per Reinier, gioiello non ancora sbocciato del Real Madrid. A quanto pare secondo Mundo Deportivo il Real Madrid ha convinto il calciatore brasiliano e trovato un accordo per il trasferimento del calciatore in Portogallo alla corte del Benfica. Nelle ultime ore inoltre sembrava essersi fatta avanti lacon Muorinho per portare nella Capitale il ragazzo, ma c’è stato poco da fare. Reinier Borussia DortmundPotremmo parlare di un profilo convincente, se si pensa che il Real Madrid lo acquistò nel 2020 per il suo ottimo dribbling, la tecnica e la velocità, tanto da essere accostato a Kaká diverse volte. Poche occasioni purtroppo nella prima squadra madrilena, pochissimi e inesistenti tratti del suo talento nella sua esperienza biennale in Germania con il Borussia Dortmund – pochissime presenze e una sola ...

