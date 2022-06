Box, nuovo programma di Rai2: prime anticipazioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella prossima stagione televisiva, Rai2 vedrà il palinsesto del tutto rivoluzionato. Tra i tanti programmi pronti a sbarcare in tv ce n'è uno che si intitola Box. Si tratta di un quiz show dal meccanismo semplice, che potrebbe appassionare i telespettatori italiani. Box è il nuovo programma pronto a debuttare su Rai2 Si intitola Box ed è il nuovo programma pronto a debuttare su Rai2. Stando a quanto anticipato in esclusiva da TvBlog, il format sarà un quiz show e andrà ad occupare l'access time del secondo canale della televisione di Stato. Al centro del gioco, come suggerisce il nome, c'è una scatola, che può essere più o meno grande in base a ciò che contiene. I concorrenti sono chiamati ad indovinare chi o cosa c'è al suo interno. Nella box, infatti, ci potrebbero ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 giugno 2022) Nella prossima stagione televisiva,vedrà il palinsesto del tutto rivoluzionato. Tra i tanti programmi pronti a sbarcare in tv ce n'è uno che si intitola Box. Si tratta di un quiz show dal meccanismo semplice, che potrebbe appassionare i telespettatori italiani. Box è ilpronto a debuttare suSi intitola Box ed è ilpronto a debuttare su. Stando a quanto anticipato in esclusiva da TvBlog, il format sarà un quiz show e andrà ad occupare l'access time del secondo canale della televisione di Stato. Al centro del gioco, come suggerisce il nome, c'è una scatola, che può essere più o meno grande in base a ciò che contiene. I concorrenti sono chiamati ad indovinare chi o cosa c'è al suo interno. Nella box, infatti, ci potrebbero ...

Pubblicità

95_addicted : RT @Cinguetterai: A causa degli #AscoltiTv altalenanti, a ottobre l’#AlmanaccodelGiornoDopo non tornerà, anche se Drusilla Foer potrebbe tr… - DavideRTramonta : RT @Cinguetterai: A causa degli #AscoltiTv altalenanti, a ottobre l’#AlmanaccodelGiornoDopo non tornerà, anche se Drusilla Foer potrebbe tr… - DonDie_Sospeso : @Zelgadis265 @Matador1337 @capuanogio @DAZN_IT Anche per me è lo stesso,però da quest'anno non devi neanche prender… - DebbyLoC : Non Pop in a Box che mi chiede di nuovo la dogana, mah - lilly_marquina : RT @Cinguetterai: A causa degli #AscoltiTv altalenanti, a ottobre l’#AlmanaccodelGiornoDopo non tornerà, anche se Drusilla Foer potrebbe tr… -