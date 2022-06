Bologna inclusiva che esclude. Volete combattere gli abusi nelle forze dell'ordine Portate i poliziotti gay al Pride

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 giugno 2022) C’è una cabina fototessera arcobaleno in ufficio. È il modo in cui la multinazionale per cui lavoro ha pensato dii pregiudizi e le discriminazioni: viva ilMonth. Combattiamo l’omofobia con una foto? D’accordo, anche se il problema degli uffici milanesi è che discriminano gli eterosessuali. Spero si possano avere anche gli stipendi americani. Ilmonth è un Halloween gay. Da qualche anno anche in Italia le aziende incartano i propri brand per vendere l’omosessualità, o ogni sorta di tema inclusivo, e sentirsi migliori. È il trionfo del conformismo politico della nobile causa e l’incubo di chi si sente oppresso dalla lobby allegra (che poi sono le stesse persone che si sentono oppresse da Halloween). C’è chi sostiene, tenetevi forte, che ai grandi imperi commerciali non interessano le nostre vite ma solo ...