Asia Argento: «Chi è dipendente, lo sarà per sempre. Da un anno non bevo ma non sono guarita» (Di venerdì 24 giugno 2022) La Stampa intervista Asia Argento. Alla Biennale Teatro darà voce ai versi di Alda Merini. Ha conosciuto la poetessa, lo racconta. «L'ho conosciuta negli Anni 90, ci avevano coinvolte in un progetto pubblicitario che non ricordo se andò mai in porto. Lei aveva scritto delle poesie su mie foto scattate da Ferdinando Scianna. Avevo 19 anni. Fumammo cento sigarette insieme. In quell'occasione mi aveva dettato due poesie che non trovo più dopo mille traslochi. Mi diceva, "tu, pallido cerbiatto"». Parla delle sue dipendenze. «Bisogna conoscere le dipendenze per sapere che una persona che è dipendente lo sarà per sempre. Io pratico e studio buddismo per scollegare i miei mondi bassi. Ma posso solo dire di essere in recupero. Da un anno non bevo e tengo a bada l'alcolismo. Ma ...

