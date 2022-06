Alex e Delia svelano con chi si tradirebbero: “Cinque donne” (Di venerdì 24 giugno 2022) Alex Belli e Delia Duran sembrano essere più affiatati che mai. La partecipazione al Grande Fratello Vip, anche a causa della presenza di Soleil Sorge, aveva messo in discussione il loro rapporto, però, adesso, tutto sembra essere tornato alla normalità. I due, nelle ultime ore, hanno rilasciato un’intervista per Casa Chi. Si sono soffermati sull’esperienza vissuta nel reality show, su ciò che li unisce e su ciò che amano l’uno dell’altro. Inoltre, hanno anche parlato del loro eventuale tradimento. Alex Belli e Delia Duran tornano a parlare del loro rapporto: “L’amore è universale” Sembra che Alex Belli e Delia Duran abbiano ancora molto da raccontare. I portali di gossip, infatti, non smettono di spostare l’attenzione su di loro. Il Grande Fratello Vip gli ha permesso di farsi ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022)Belli eDuran sembrano essere più affiatati che mai. La partecipazione al Grande Fratello Vip, anche a causa della presenza di Soleil Sorge, aveva messo in discussione il loro rapporto, però, adesso, tutto sembra essere tornato alla normalità. I due, nelle ultime ore, hanno rilasciato un’intervista per Casa Chi. Si sono soffermati sull’esperienza vissuta nel reality show, su ciò che li unisce e su ciò che amano l’uno dell’altro. Inoltre, hanno anche parlato del loro eventuale tradimento.Belli eDuran tornano a parlare del loro rapporto: “L’amore è universale” Sembra cheBelli eDuran abbiano ancora molto da raccontare. I portali di gossip, infatti, non smettono di spostare l’attenzione su di loro. Il Grande Fratello Vip gli ha permesso di farsi ...

