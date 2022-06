Aldebaran Records ristampa il primo album “La grande truffa del rap”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Pubblicato per la prima volta nel 2000 dall’etichetta Niente X Niente, torna ildi Gente Guasta “Ladel rap” in vinile edizione limitata per. Il progetto di Esa e Polare arriva dopo l’esperienza come componenti del gruppo rap varesino Otierre, inaugurando così la discografia di Gente Guasta. 15 tracce prodotte da Lato, El Presidente (alter ego dello stesso Esa), The NextOne, DJ Skizo, Boulevard Bou e Inesha. Alle rime di Esa e Polare si uniscono numerosi ospiti, tra cui la formazione Uomini di Mare composta da Fabri Fibra e Lato, e il collettivo Rome Zoo. Tra i featuring Nesli, Toni L e Torch, Dominicano AKA Phase II e Opius 1, Pitcho, Thorn, Koolizm e Zulu Sound System, Danno, Masito, Gufo Supremo, Amir e Sparo ...

