A Pompei nuova meraviglia dagli scavi | scoperta una tartaruga col suo uovo

RaiNews : La sorpresa durante gli scavi: trovata una #tartaruga di 2mila anni. '#Pompei scrigno di storia che affascina il mo… - HuffPostItalia : Pompei regala una nuova meraviglia, dagli scavi emerge una tartaruga col suo uovo - fabiochiarugi : RT @RaiNews: La sorpresa durante gli scavi: trovata una #tartaruga di 2mila anni. '#Pompei scrigno di storia che affascina il mondo', appla… - ilfaroonline : Nuova scoperta a Pompei: una tartaruga intatta (e il suo uovo mai deposto) – FOTO - DANI56 : RT @RaiNews: La sorpresa durante gli scavi: trovata una #tartaruga di 2mila anni. '#Pompei scrigno di storia che affascina il mondo', appla… -

- Il carapace quasi intatto, con testa, coda e zampetta col suo uovo mai deposto, è stato ritrovato a mezzo metro di profondità, sotto il pavimento di una ...... utilizzato per il monitoraggio del Parco Archeologico di: il quadrupede Spot della Boston ... Già fissato l'appuntamento per il Wmf 2023, per unaedizione, che tornerà alla Fiera di Rimini ...Il carapace quasi intatto, con testa, coda e zampetta col suo uovo mai deposto, è stato ritrovato a mezzo metro di profondità, sotto il pavimento di una bottega ...Pompei – I resti di una tartaruga di terra, una testuggine, con il suo fragile uovo custodito nel carapace, rinvenuti in una bottega di via dell’Abbondanza; testimonianza del vasto ecosistema di ...