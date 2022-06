Ucraina: Mattarella, 'a Mosca serve dare risposta unita e solidale' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Il "conflitto scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza richiede una risposta netta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace. La politica di cooperazione allo sviluppo ha tra i suoi fini nobili anche questo". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo la Conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo che si svolge a Roma. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Il "conflitto scatenato daper anacronistiche velleità di potenza richiede unanetta,ria e, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace. La politica di cooperazione allo sviluppo ha tra i suoi fini nobili anche questo". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, aprendo la Conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo che si svolge a Roma.

