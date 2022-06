Svolta epocale: i calciatori transgender potranno scegliere se giocare in squadre maschili o femminili (Di giovedì 23 giugno 2022) La Federcalcio tedesca ha attuato una riforma storica nel mondo del calcio. A partire dalla prossima stagione infatti, le persone transgender, intersessuali e non binarie potranno scegliere autonomamente se far parte di squadre femminili o maschili. La nuova regola prevede che i calciatori identificati con la voce di stato civile “diverso” o “non specificato” potranno decidere da soli se giocare un campionato maschile o femminile, anche se hanno già disputato diverse stagioni in una delle due leghe. Un altro fattore da non sottovalutare sono i farmaci assunti dalle persone transgender durante il cambiamento. Infatti, dal momento in cui non ci saranno rischi dal punto di vista della salute, la persona potrà ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) La Federcalcio tedesca ha attuato una riforma storica nel mondo del calcio. A partire dalla prossima stagione infatti, le persone, intersessuali e non binarieautonomamente se far parte di. La nuova regola prevede che iidentificati con la voce di stato civile “diverso” o “non specificato”decidere da soli seun campionato maschile o femminile, anche se hanno già disputato diverse stagioni in una delle due leghe. Un altro fattore da non sottovalutare sono i farmaci assunti dalle personedurante il cambiamento. Infatti, dal momento in cui non ci saranno rischi dal punto di vista della salute, la persona potrà ...

