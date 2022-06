“Sulla sedia a rotelle…”. Eva Henger la brutta notizia arriva dopo le dimissioni dall’ospedale (Di giovedì 23 giugno 2022) La buona notizia è che uscita dall’ospedale, la brutta è che, almeno per ora, Eva Henger si trova Sulla sedia a rotelle. L’ex attrice a luci rosse ha fatto sapere che sta meglio e che da qualche giorno ha lasciato la clinica romana dove era stata ricoverata qualche settimana fa in seguito ad un terribile incidente in cui è rimasta vittima in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. La Henger ha raccontato di essersi trovata a un passo dalla morte. Inoltre ha detto di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici e ora dovrà affrontare una lunga convalescenza. L’importante però è che sia viva. Tuttavia l’attrice per il momento non riesce ancora a camminare autonomamente ed è costretta ad indossare un tutore alla gamba e a muoversi in carrozzina. Ma non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) La buonaè che uscita, laè che, almeno per ora, Evasi trovaa rotelle. L’ex attrice a luci rosse ha fatto sapere che sta meglio e che da qualche giorno ha lasciato la clinica romana dove era stata ricoverata qualche settimana fa in seguito ad un terribile incidente in cui è rimasta vittima in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti. Laha raccontato di essersi trovata a un passo dalla morte. Inoltre ha detto di essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici e ora dovrà affrontare una lunga convalescenza. L’importante però è che sia viva. Tuttavia l’attrice per il momento non riesce ancora a camminare autonomamente ed è costretta ad indossare un tutore alla gamba e a muoversi in carrozzina. Ma non ...

Pubblicità

callmegracee_ : Oggi la stanchezza si fa sentire tanto, tra poco mi addormento sulla sedia - tinox88 : @AndrewPattone Domanda: è seduta sulla stessa sedia che si vede dietro di lei? Chiedo per la sedia!!! - EricrapErikrap : RT @VinzDeCarlo1: Bambino di 11 anni,sano e sportivo,finisce sulla sedia a rotelle dopo la seconda dose Nuova Reazione Avversa:long covid… - Mirko0107 : @Mariste76013281 @fere_claudia Poteva innamorarsi di uno meglio di lui anche se stava sulla sedia a rotelle ma almeno era meglio di lui - vittoriolussana : @sono_francesca @GiovaQuez Non lo seguo più per non saltare sulla sedia... -