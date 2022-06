Serve un nuovo pensiero politico egemone per aprire un varco nel populismo (Di giovedì 23 giugno 2022) C’è Beppe Sala, si può sommare Luigi Brugnaro, potrebbe esserci Mara Carfagna, o altre personalità ancora. Sembra che il Centro debba e possa costruirsi così. Anche rispetto alla collocazione politica, sembra bastare una domanda: un Centro indipendente dai due poli o un Centro alleato al Partito democratico? Come che sia, il problema del Centro sembra una questione di assemblaggio, o ri-assemblaggio, del personale politico esistente. Come se la prossima legislatura fosse l’evoluzione di quella attuale, mentre sarà diversa, non foss’altro perché avrà la metà dei componenti e, probabilmente, in un modo o nell’altro, gran parte di quanti siedono in questo Parlamento, non lo saranno nel prossimo. Torniamo al problema del Centro, ma prima c’è bisogno di un prima, cioè di descrivere bene l’urgenza che ha la politica nel suo insieme di tornare a essere davvero coinvolgente, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) C’è Beppe Sala, si può sommare Luigi Brugnaro, potrebbe esserci Mara Carfagna, o altre personalità ancora. Sembra che il Centro debba e possa costruirsi così. Anche rispetto alla collocazione politica, sembra bastare una domanda: un Centro indipendente dai due poli o un Centro alleato al Partito democratico? Come che sia, il problema del Centro sembra una questione di assemblaggio, o ri-assemblaggio, del personaleesistente. Come se la prossima legislatura fosse l’evoluzione di quella attuale, mentre sarà diversa, non foss’altro perché avrà la metà dei componenti e, probabilmente, in un modo o nell’altro, gran parte di quanti siedono in questo Parlamento, non lo saranno nel prossimo. Torniamo al problema del Centro, ma prima c’è bisogno di un prima, cioè di descrivere bene l’urgenza che ha la politica nel suo insieme di tornare a essere davvero coinvolgente, ...

