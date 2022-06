Salernitana, si sogna in grande: può arrivare un ex Napoli! (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo la salvezza al cardiopalmo ottenuta nell’ultima giornata di Serie A, la Salernitana si prepara a vivere una nuova stagione nel massimo campionato e si muove sul mercato per creare una squadra che possa lottare contro chiunque. Salutato, dopo non poche polemiche, Walter Sabatini; il Presidente Iervolino ha affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Morgan De Sanctis, pronto per una nuova avventura con i colori granata. L’ex portiere del Napoli si è messo subito al lavoro e, oltre la suggestione Cavani che ormai scalda i tifosi da qualche settimana, come riporta il Corriere dello Sport ha messo nel mirino un altro attaccante con un passato all’ombra del Vesuvio. Si tratta di Arkadiusz Milik. Marsiglia Arkadiusz Milik Salernitana L’attaccante polacco, che nel 2020 ha lasciato la squadra partenopea per una nuova avventura in Francia, ha il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo la salvezza al cardiopalmo ottenuta nell’ultima giornata di Serie A, lasi prepara a vivere una nuova stagione nel massimo campionato e si muove sul mercato per creare una squadra che possa lottare contro chiunque. Salutato, dopo non poche polemiche, Walter Sabatini; il Presidente Iervolino ha affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Morgan De Sanctis, pronto per una nuova avventura con i colori granata. L’ex portiere del Napoli si è messo subito al lavoro e, oltre la suggestione Cavani che ormai scalda i tifosi da qualche settimana, come riporta il Corriere dello Sport ha messo nel mirino un altro attaccante con un passato all’ombra del Vesuvio. Si tratta di Arkadiusz Milik. Marsiglia Arkadiusz MilikL’attaccante polacco, che nel 2020 ha lasciato la squadra partenopea per una nuova avventura in Francia, ha il ...

