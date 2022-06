Roma, nuovo incontro in programma per il futuro di Zaniolo. Il punto (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, nuovo incontro in programma per il futuro di Nicolò Zaniolo. Tiago Pinto pronto a discuterne con Vigorelli Come riferito da Gianluca Di Marzio, in serata Tiago Pinto incontrerà Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo. L’uomo mercato della Roma, oggi in trasferta a Milano per discutere del futuro di alcuni giocatori giallorossi, ha intenzione di capire a cosa sta pensando il fantasista, insieme al suo procuratore, per il futuro. Diversi club restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022)inper ildi Nicolò. Tiago Pinto pronto a discuterne con Vigorelli Come riferito da Gianluca Di Marzio, in serata Tiago Pinto incontrerà Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò. L’uomo mercato della, oggi in trasferta a Milano per discutere deldi alcuni giocatori giallorossi, ha intenzione di capire a cosa sta pensando il fantasista, insieme al suo procuratore, per il. Diversi club restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

