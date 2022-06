Quanto conta davvero il parlamento nelle decisioni sulla guerra? Troppo poco (Di giovedì 23 giugno 2022) Il primo decreto del ministero della Difesa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 marzo, il secondo il 27 aprile, il terzo il 10 maggio. Nella sezione "Allegato" di questi decreti si omette ... Leggi su editorialedomani (Di giovedì 23 giugno 2022) Il primo decreto del ministero della Difesa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 marzo, il secondo il 27 aprile, il terzo il 10 maggio. Nella sezione "Allegato" di questi decreti si omette ...

Quanto conta davvero il parlamento nelle decisioni sulla guerra Troppo poco Con la nuova risoluzione, su cui si è raggiunto l'accordo nei giorni scorsi, il governo dovrà "continuare a garantire secondo quanto previsto dal decreto legge 14/2022 il necessario e ampio ... Quanto conta la cultura L'Antica Stamperia Rubattino, nel cuore di Testaccio, è uno spazio con annesso teatro e altri luoghi attrezzati e ben definiti; opera dei gestori, Fabrizio e ... Quanto conta davvero il parlamento nelle decisioni sulla guerra Troppo poco Come in pandemia il Parlamento delegava il Presidente del Consiglio a limitare diritti con Dpcm, così dopo l'inizio della guerra ha autorizzato il ministro della Difesa a decidere con decreto l'invio ...