Nuoto, Mondiali 2022: Simona Quadarella in finale negli 800 sl, bene Panziera ed eliminata la 4×200 sl maschile (Di giovedì 23 giugno 2022) Sesta giornata di batterie alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di Nuoto in corsie. Un programma ricco di gare in cui gli azzurri hanno provato a centrare i propri obiettivi tra presenze in semifinali e Finali. Nei 100 delfino l’idolo di casa, Kristof Milak, ha ottenuto il miglior tempo di 50.68 nella prova che non ha visto salire sul blocchetto di partenza Caeleb Dressel, per motivi imprecisati legati alla sua salute. L’americano, infatti, ha deciso di lasciare la competizione iridata. In ottica italiana qualificazione alle semifinali, bene Piero Codia (51.69, nono) e Federico Burdisso (51.92, tredicesimo). Buoni segnali da parte di Margherita Panziera nei 200 dorso. L’azzurra, nuotando in maniera sciolta in 2:08.64, ha ottenuto il terzo tempo d’accesso alle semifinali nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Sesta giornata di batterie alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede deidiin corsie. Un programma ricco di gare in cui gli azzurri hanno provato a centrare i propri obiettivi tra presenze in semifinali e Finali. Nei 100 delfino l’idolo di casa, Kristof Milak, ha ottenuto il miglior tempo di 50.68 nella prova che non ha visto salire sul blocchetto di partenza Caeleb Dressel, per motivi imprecisati legati alla sua salute. L’americano, infatti, ha deciso di lasciare la competizione iridata. In ottica italiana qualificazione alle semifinali,Piero Codia (51.69, nono) e Federico Burdisso (51.92, tredicesimo). Buoni segnali da parte di Margheritanei 200 dorso. L’azzurra, nuotando in maniera sciolta in 2:08.64, ha ottenuto il terzo tempo d’accesso alle semifinali nella ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - Eurosport_IT : La Divina Federica Pellegrini elogia gli azzurri ai Mondiali di Budapest e su Ceccon: 'Ha fatto qualcosa di incredi… - infoitsport : Mondiali di nuoto, statunitense Alvarez sviene in acqua: soccorsa dall'allenatrice. VIDEO - Fort71488686 : RT @LaStampa: Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua -