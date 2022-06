“Non ci sono certezze”. UeD, Veronica Rimondi e Matteo Farnea: parole chiarissime (Di giovedì 23 giugno 2022) Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea. A poche settimane dalla scelta l’ex tronista si lascia andare ad una lungo un messaggio su Instagram. parole inequivocabili e impossibili da fraintendere. A corredo di una foto del momento della scelta scrive: “Vero, goditi a pieno questo giorno perché te lo porterai nel cuore per tutta la vita. In questi mesi ho avuto la fortuna di avere al mio fianco persone gentili, affettuose, premurose e carismatiche. Persone che mi hanno supportata, (sopportata,) sostenuta e fatta sentire a casa”. “È stata un’esperienza da cui ho imparato tanto, che mi ha fatta crescere, maturare e vivere emozioni nuove, forti e inaspettate. Questo percorso è iniziato come un’esperienza da vivere alla leggera, per mettersi in gioco, divertirsi, provare sensazioni diverse e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Uomini e Donne,. A poche settimane dalla scelta l’ex tronista si lascia andare ad una lungo un messaggio su Instagram.inequivocabili e impossibili da fraintendere. A corredo di una foto del momento della scelta scrive: “Vero, goditi a pieno questo giorno perché te lo porterai nel cuore per tutta la vita. In questi mesi ho avuto la fortuna di avere al mio fianco persone gentili, affettuose, premurose e carismatiche. Persone che mi hanno supportata, (sopportata,) sostenuta e fatta sentire a casa”. “È stata un’esperienza da cui ho imparato tanto, che mi ha fatta crescere, maturare e vivere emozioni nuove, forti e inaspettate. Questo percorso è iniziato come un’esperienza da vivere alla leggera, per mettersi in gioco, divertirsi, provare sensazioni diverse e ...

