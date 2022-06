Missione compiuta per Ariane 5 Atteso il debutto del Vega

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 giugno 2022) È partito con successo alle ore 18:03 ora locale (oltre la mezzanotte ora italiana) il razzo europeo5 nel suo primo lancio dell’anno. L’ultimo risaliva a dicembre scorso, quando mise in orbita James Webb, il telescopio spaziale realizzato per indagare le origini delle stelle e delle galassie lontane. Il lancio dellaVA257 è partito dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese, e ha collocato in orbita geostazionaria due satelliti per le telecomunicazioni, l’indiano Gsat-24 e il malese Measat-3d, destinati a migliorare la copertura a banda larga nella regione dell’Indo-Pacifico. “5 ha dimostrato ancora una volta la sua affidabilità, che oggi ispira fiducia ai clienti internazionali dispace in tutto il mondo”, ha dichiarato André-Hubert Roussel, ceo di ...