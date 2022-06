Lo scisma M5s apre la corsa al centro, si lavora a 'un'area Draghi' (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Vincenzo Spadafora è il coordinatore politico di Insieme per il Futuro. E' quanto ha stabilito l'assemblea dei parlamentari di Ipf. La deputata Iolanda Di Stasio e il senatore Primo Di Nicola sono stati eletti capigruppo di Insieme per il Futuro per acclamazione. Assieme alla presidente del gruppo Ipf alla Camera, Iolanda di Stasio, l'assemblea dei parlamentari di Insieme per il Futuro ha eletto Pasquale Maglione presidente vicario, Maria Luisa Faro vicepresidente, Gianluca Vacca tesoriere. Sono stati inoltre eletti tre delegati d'Aula: Daniele Del Grosso, Vita Martinciglio, Margherita Del Sesto. Una corsa al centro si è aperta con lo scisma dei Cinque Stelle. L'addio di Luigi Di Maio al Movimento, infatti, ha impresso maggiore forza e velocità alle voci che parlano di un "partito di Draghi senza ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Vincenzo Spadafora è il coordinatore politico di Insieme per il Futuro. E' quanto ha stabilito l'assemblea dei parlamentari di Ipf. La deputata Iolanda Di Stasio e il senatore Primo Di Nicola sono stati eletti capigruppo di Insieme per il Futuro per acclamazione. Assieme alla presidente del gruppo Ipf alla Camera, Iolanda di Stasio, l'assemblea dei parlamentari di Insieme per il Futuro ha eletto Pasquale Maglione presidente vicario, Maria Luisa Faro vicepresidente, Gianluca Vacca tesoriere. Sono stati inoltre eletti tre delegati d'Aula: Daniele Del Grosso, Vita Martinciglio, Margherita Del Sesto. Unaalsi è aperta con lodei Cinque Stelle. L'addio di Luigi Di Maio al Movimento, infatti, ha impresso maggiore forza e velocità alle voci che parlano di un "partito disenza ...

