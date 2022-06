L'idea di Metta, direttore scientifico di IIT: "In Italia presto una Robot Valley" (Di giovedì 23 giugno 2022) Il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia riflette sul ruolo delle IA nel futuro tecnologico. Racconta delle innovazioni nate dai laboratori della val Polcevera, dove nascerà un polo di aziende di Robotica Leggi su repubblica (Di giovedì 23 giugno 2022) Ildell’Istitutono di Tecnologia riflette sul ruolo delle IA nel futuro tecnologico. Racconta delle innovazioni nate dai laboratori della val Polcevera, dove nascerà un polo di aziende diica

Pubblicità

paolodeberti23 : Personaggi come Di Maio non sono squallidi solo da un punto di vista singolare ma anche in generale, intensificano… - fabry_m61 : @corezzimau @ST09972061 @borghi_claudio @EmeiMarkus @KasperReloaded @OttoemezzoTW @marcotravaglio Già, ottima 'idea… - Ade9515 : RT @davide_bkct: @malessandravar1 @Peter_Italy Se non rispecchi il mio ego devi essere bloccato, sia mai che un'idea diversa dalla mia mi m… - simone_volponi : Un'idea dimmerda che restituisce un briciolo di libertà tolta per due anni. Lei se ne metta anche tre, nessuno la i… - Fra_napo : @GiovaB95 però partiamo dall'idea che Maldini non metta i soldi... -