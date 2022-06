La fine dei partiti nati dal basso. Carone legge l’addio di Di Maio (Di giovedì 23 giugno 2022) Chi diceva che non sarebbe successo niente, da martedì 21 giugno ha qualche elemento per rivedere le proprie opinioni. Dopo settimane di maretta interna (manco troppo), Luigi Di Maio ha sancito la fine della sua appartenenza al M5S, diventando l’ennesimo grande fondatore ad allontanarsi dai destini del Movimento dopo Grillo, Di Battista e i meno noti – ma pur sempre rilevanti – Giarrusso, Paragone, De Falco, Morra & co. Evidentemente questa scissione (che vede coinvolti oltre 60 tra deputati e senatori) ha diverse conseguenze. Di Maio, per inciso, le ha elencate tutte nel suo discorso. Quasi 20 minuti in cui il ministro degli Esteri ha sparato a zero sul rivale (Conte) in una conferenza stampa dall’Hotel Bernini, location altamente simbolica per gli sgambetti (era infatti il posto dove alloggiava Renzi al tempo del “Enrico, stai ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 giugno 2022) Chi diceva che non sarebbe successo niente, da martedì 21 giugno ha qualche elemento per rivedere le proprie opinioni. Dopo settimane di maretta interna (manco troppo), Luigi Diha sancito ladella sua appartenenza al M5S, diventando l’ennesimo grande fondatore ad allontanarsi dai destini del Movimento dopo Grillo, Di Battista e i meno noti – ma pur sempre rilevanti – Giarrusso, Paragone, De Falco, Morra & co. Evidentemente questa scissione (che vede coinvolti oltre 60 tra deputati e senatori) ha diverse conseguenze. Di, per inciso, le ha elencate tutte nel suo discorso. Quasi 20 minuti in cui il ministro degli Esteri ha sparato a zero sul rivale (Conte) in una conferenza stampa dall’Hotel Bernini, location altamente simbolica per gli sgambetti (era infatti il posto dove alloggiava Renzi al tempo del “Enrico, stai ...

Pubblicità

reportrai3 : Negli USA l’agenzia di sorveglianza FDA per i respiratori Philips parla di rischi mortali per alcuni pazienti. La F… - antoniospadaro : Gesù ha detto che alla fine dei tempi ci sarà un #Giudizio universale divisivo tra buoni e cattivi, come ricorda… - reportrai3 : A fine 2007, il gruppo olandese Philips acquista la Respironics, l’azienda della Pennsylvania leader dei ventilator… - nieddupierpaolo : RT @RaffaeleGianni4: @repubblica L'aumento dei contagi in maniera incontrollata si chiama 'endemizzazione' che significa fine di tutti i pr… - SoniaLaVera : RT @RaffaeleGianni4: @repubblica L'aumento dei contagi in maniera incontrollata si chiama 'endemizzazione' che significa fine di tutti i pr… -

Consumi: incertezze colpiscono attitudini spesa, recuperano viaggi Continua, invece, ininterrotto il trend positivo dei viaggi (+4,5%) che beneficiano della fine dell'emergenza sanitaria e dell'approssimarsi delle ferie estive, oltreché di una grande voglia di ... Creme effetto ice: alleati di bellezza per un corpo leggerissimo Dei veri toccasana per gambe gonfie e pesanti. Le migliori creme effetto ice per l'estate. Le creme ... Ricca di mentolo, per un effetto ghiaccio, è l'ideale a fine giornata e per ridurre la sensazione ... Contropiano Sparati diversi colpi. Perde peso ipotesi furto di agrumi I cadaveri di Vito e Virgilio Cristian Cunsolo sono stati portati via dall'agenzia di pompe funebri in tarda nottata. Ad attendere l'uscita dei feretri sono stati amici e parenti. Ad ammettere le prop ... Un bagno di sangue economico: ecco quanto costerà la scissione al M5s Alla fine della legislatura mancano otto mesi e il conto è presto fatto: 36 mila euro in meno per ogni parlamentare uscito, totale di 1 milione e 800 mila euro. Una cifra imponente, che comporterà ... Continua, invece, ininterrotto il trend positivoviaggi (+4,5%) che beneficiano delladell'emergenza sanitaria e dell'approssimarsi delle ferie estive, oltreché di una grande voglia di ...veri toccasana per gambe gonfie e pesanti. Le migliori creme effetto ice per l'estate. Le creme ... Ricca di mentolo, per un effetto ghiaccio, è l'ideale agiornata e per ridurre la sensazione ... La fine dei cinque stelle I cadaveri di Vito e Virgilio Cristian Cunsolo sono stati portati via dall'agenzia di pompe funebri in tarda nottata. Ad attendere l'uscita dei feretri sono stati amici e parenti. Ad ammettere le prop ...Alla fine della legislatura mancano otto mesi e il conto è presto fatto: 36 mila euro in meno per ogni parlamentare uscito, totale di 1 milione e 800 mila euro. Una cifra imponente, che comporterà ...