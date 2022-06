Pubblicità

infoitsport : Tacchinardi avvisa la Juve sul mercato: «Sono cifre fuori di testa!» - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Tacchinardi avvisa la Juve sul mercato: «Sono cifre fuori di testa!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea ht… - gilnar76 : Tacchinardi avvisa la Juve sul mercato: «Sono cifre fuori di testa!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Tacchinardi avvisa la Juve sul mercato: «Sono cifre fuori di testa!» - - ZonaBianconeri : RT @BianconeraNews: #Tevez spaventa la #Juventus sulla questione riguardante #DiMaria: le sue parole. -

Calciomercato.com

La sfida, ora, dovrebbe essere proprio trae Inter, con la seconda a inseguire e i bianconeri pronti ad accelerare.... 'Nessuno lo vuole'Luciano Spalletti: restare in alto non sarà facile per il Napoli. Il ... Non si parte da +9 dalla, +15 dalla Lazio, +16 dalla Roma. Rientrare tra le prime quattro sarà ... Juve, l'ex avvisa: 'Vlahovic non basta, è un ottimo centravanti ma...' L'ex bianconero Massimo Mauro ha detto la sua sull'attacco della Juve ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco il suo pensiero: "È necessario che arrivino più giocatori ad aiutare Vlahovic, perch ...In tal senso, il giornalista Mario Mattioli ha detto la sua ai microfoni di ‘Radio Radio’ spiazzando tutti con le sue dichiarazioni che riguardano Dybala e la Juventus. “Io sono sempre dell’avviso che ...