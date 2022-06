Juve, incontro di mercato col Parma: c’è Zanimacchia per gli emiliani (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Juve, incontro in corso col Parma. Luca Zanimacchia, esterno bianconero, nel mirino della società emiliana Nelle ultime ore si è registrato un importante inserimento del Parma per Luca Zanimacchia. Pecchia, nuovo allenatore dei gialloblù, rivorrebbe avere a sua disposizione il giovane esterno, già allenato ai tempi della Juventus U23. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è attualmente in corso un incontro tra il club bianconero e la società emiliana per parlare del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Calcioin corso col. Luca, esterno bianconero, nel mirino della società emiliana Nelle ultime ore si è registrato un importante inserimento delper Luca. Pecchia, nuovo allenatore dei gialloblù, rivorrebbe avere a sua disposizione il giovane esterno, già allenato ai tempi dellantus U23. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è attualmente in corso untra il club bianconero e la società emiliana per parlare del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

