(Di giovedì 23 giugno 2022) Campo Largo, quali orizzonti? "Il Partito Democratico non prende le parti dio Di, "il Pd sta con il Pd, non è mica una partita di calcio. In una fase drammatica come questa, penso che di ...

Pubblicità

lapatty_dan : @CarloCalenda @itinagli Irene Tinagli in Azione sarebbe una bella notizia . - MauroCapozza : RT @erretti42: Quelli che Macron. Con Macron più forti anche noi. Ora stop ai populismi” (Irene Tinagli, vicesegretario Pd, Messaggero, 25… - MEcosocialista : RT @erretti42: Quelli che Macron. Con Macron più forti anche noi. Ora stop ai populismi” (Irene Tinagli, vicesegretario Pd, Messaggero, 25… - Stefano173456 : RT @erretti42: Quelli che Macron. Con Macron più forti anche noi. Ora stop ai populismi” (Irene Tinagli, vicesegretario Pd, Messaggero, 25… - erretti42 : Quelli che Macron. Con Macron più forti anche noi. Ora stop ai populismi” (Irene Tinagli, vicesegretario Pd, Messa… -

Globalist.it

Lo ha detto la vicesegretaria dei Dem. "Per noi non è cambiato nulla - spiega - Il Pd continuerà a fare quel che ha sempre fatto: insistere nel dialogo e nel confronto con tutti i ...Vicesegretaria, il Pd sta con Conte o con Di Maio "Con nessuno. Il Pd sta con il Pd, non è mica una partita di calcio. In una fase drammatica come questa, penso che di tutto ci sia bisogno tranne che di ... Irene Tinagli: “Conte o Di Maio Il Pd sta con il Pd e dialoga con tutti” Sintesi dell’intervista di Giovanna Vitale su la Repubblica “Il Pd sta con il Pd: in una fase drammatica come questa, penso che occorra ...Il campo largo si basa su valori comuni, non è una somma di sigl. Non credo che Conte uscirà dal governo, sarebbe incomprensibile ...