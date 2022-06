In Ucraina arriva Spot, cane robot Usa che neutralizza mine inesplose (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti invieranno in Ucraina ‘Spot’, un cane robot dell’esercito americano in grado di individuare le mine inesplose disseminate durante la guerra e di neutralizzarle. Lo scrive la rivista Usa Foreign Policy spiegando che ‘Spot’ sarà utilizzato dall’organizzazione no profit Halo Trust nelle zone dell’Ucraina precedentemente occupate dalle forze armate russe. Realizzato dalla ‘Boston Dynamics’, “Spot può aiutare a trascinare ordigni inesplosi, in particolare può spostare bombe a grappolo nelle buche. Ciò consente di farle esplodere in sicurezza lontano dai civili in lotti da 50 a 100 proiettili”, si legge. Addestrato a dovere, quindi, il cane robot ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti invieranno in’, undell’esercito americano in grado di individuare ledisseminate durante la guerra e dirle. Lo scrive la rivista Usa Foreign Policy spiegando che ‘’ sarà utilizzato dall’organizzazione no profit Halo Trust nelle zone dell’precedentemente occupate dalle forze armate russe. Realizzato dalla ‘Boston Dynamics’, “può aiutare a trascinare ordigni inesplosi, in particolare può spostare bombe a grappolo nelle buche. Ciò consente di farle esplodere in sicurezza lontano dai civili in lotti da 50 a 100 proiettili”, si legge. Addestrato a dovere, quindi, il...

