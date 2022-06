Il Vagelo secondo Giggino

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 giugno 2022) “Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E, ritrovatala, non se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: ‘Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta’. Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per i novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione”. Ecco la vera saggezza. E dite adesso voi che cosa cambia se, più che pecora, Di Maio era capra.