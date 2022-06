“I miei colleghi devono smettere di fare allarmismo | il Covid ora è solo un’influenza” | dice Matteo Bassetti

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ilnon è più argomento da prima pagina eppure i contagi non sono mai arrivati a quota zero. C’è chi invita a mantenere la linea della prudenza e chi, invece sostiene che il virus ormai sia alla stregua di una banale influenza. Da “andiamo a prendere i non vaccinati a casa” a “èL'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

borghi_claudio : @carolpantanifi @blu_mirtillo @MyItaly3 Perché era una questione interna. Le minoranze oppresse sono numerose, Curd… - ghostinstim : quanto farò divertire oggi il mio prof e i miei colleghi che avranno il privilegio di sentirmi cercare di intavolar… - luciapanizio : RT @PaoloBorg: Claudio Martelli parla del suo libro a #LaMilanesiana: 'Ricordo le parole di Falcone dopo l'attentato all'Addaura..disse -La… - ballinaatthelux : RT @secesecs: La mia prof di francese mi chiede di parlarle di un autore e mi dice 'dai parlacene e spiega ai miei colleghi'. Io la guardo… - MgraziaT : RT @PaoloBorg: Claudio Martelli parla del suo libro a #LaMilanesiana: 'Ricordo le parole di Falcone dopo l'attentato all'Addaura..disse -La… -

Tantissimi i messaggi che sono arrivati a Giovanni Allevi i n questi giorni da parte di amici,, follower che hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza .'Ho sempre combattuto i...... ma per me la domanda non esiste nemmeno, il mio impegno, ivalori, le idee per le quali sono ... "Ieri è stata una giornata difficile e dolorosa - scrive ancora - tanti amici eche per ...Prodotto da Indiana e scritto dal regista con Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro di Troisi, il film conterrà documenti inediti e testimonianze di colleghi e amici dell’attore partenopeo che ...Ricerca della libertà, desiderio di nuove esperienze o di vivere più la famiglia, ma anche meno obblighi e più tempo libero: ecco ...