Elisabetta Gregoraci si spoglia in tv per una buona causa: dove e quando

Elisabetta Gregoraci sarà concorrente di Who Bares Win, un programma condotto da Mara Maionchi. La traduzione italiana del format internazionale dovrebbe essere Chi si spoglia vince. L'ex di Flavio Briatore si spoglia in tv Il gioco a cui parteciperà anche la Gregoraci, vede in gara sedici concorrenti (tutti vipponi) che dovranno spogliarsi in tv. I primi rumors sul cast riguardano proprio il nome di Elisabetta, come è stato anticipato da Dagospia. Nella rubrica a Lume di Candela è stato riportato che in gioco ci saranno otto uomini e otto donne. Il game show ha come obiettivo quello di sensibilizzare le persone alla prevenzione medica. Una modalità questa che è certamente una novità nell'ambito del panorama televisivo italiano.

