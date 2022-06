Da Uomini e Donne al primo bebè: la coppia è al settimo cielo (Di giovedì 23 giugno 2022) Si sono conosciuti al dating show di Canale 5: Claudia e Lorenzo adesso aspettano un figlio. Il lieto annuncio è arrivato a conferma delle indiscrezioni che già circolavano sul web. Si tratta di una coppia totalmente televisiva. I due giovani si sono conosciuti a Uomini e Donne, mentre vi partecipavano come concorrenti, durante l’edizione 2018-2019. Galeotto è stato pertanto il programma di Maria De Filippi, che non è nuovo a questi fenomeni. La possibile gravidanza di Claudia serpeggiava già da alcune settimane. I segnali più evidenti erano rintracciabili su Instagram Stories, dove Claudia non si palesava interamente, bensì come se nascondesse qualcosa. I sospetti sono stati avvalorati anche dal silenzio della coppia, che ha scoperto la gravidanza lo scorso 19 aprile, preferendo fino ad ora di non rilasciare ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 giugno 2022) Si sono conosciuti al dating show di Canale 5: Claudia e Lorenzo adesso aspettano un figlio. Il lieto annuncio è arrivato a conferma delle indiscrezioni che già circolavano sul web. Si tratta di unatotalmente televisiva. I due giovani si sono conosciuti a, mentre vi partecipavano come concorrenti, durante l’edizione 2018-2019. Galeotto è stato pertanto il programma di Maria De Filippi, che non è nuovo a questi fenomeni. La possibile gravidanza di Claudia serpeggiava già da alcune settimane. I segnali più evidenti erano rintracciabili su Instagram Stories, dove Claudia non si palesava interamente, bensì come se nascondesse qualcosa. I sospetti sono stati avvalorati anche dal silenzio della, che ha scoperto la gravidanza lo scorso 19 aprile, preferendo fino ad ora di non rilasciare ...

