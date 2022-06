Covid Liguria | i dati del 23 giugno | 1286 nuovi positivi e 3 morti - Cronaca - lanazione it

PubblicitĂ

Sono 1.286 i nuovi casi di, rilevati nelle ultime 24 ore in, dei quali 139 in provincia di Imperia , 161 in quella di Savona, 791 a Genova e 190 a Spezia. In regione sono stati effettuati 5.895 tamponi , dei ..., i dati del 23 giugno La I nuovi positivi al coronavirus sono 1286 su un totale di 5895 tamponi processati (1003 tamponi molecolari e 4892 test rapidi). Il tasso di positività è del 21,...La Spezia, 23 giugno 2022 - I nuovi positivi al coronavirus sono 1286 su un totale di 5895 tamponi ... sono 5 le persone risultate positive non residenti in Liguria.Sono 662 gli attuali positivi in Liguria, mentre scendono i ricoveri e le terapie intensive. Nel bollettino segnalati tre decessi.