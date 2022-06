Covid, in Lombardia tasso di positività al 22,3%. A Bergamo 583 nuovi casi, in isolamento 3.135 (Di giovedì 23 giugno 2022) I dati Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (18) in Lombardia, secondo i dati del Ministero della Salute diffusi giovedì 23 giugno. A fronte di 38.099 tamponi effettuati, sono 8.507 i nuovi positivi (22,3%). Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 giugno 2022) I dati Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (18) in, secondo i dati del Ministero della Salute diffusi giovedì 23 giugno. A fronte di 38.099 tamponi effettuati, sono 8.507 ipositivi (22,3%).

