Cooperazione | Nardella | ' città nuove protagoniste dove obiettivi diventano realtà'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Lehanno acquisito un nuovo protagonismo, un nuovo ruolo nel mondo. La Rete Eurocity che presiedo ha intensificato le proprie attività, abbiamo la responsabilità di parlare di diritti e di pace. Il sindaco, come diceva La Pira, deve pensare a cambiare le lampadine e alla pace nel mondo". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dariointervenendo alla 2° Conferenza Nazionale dellaallo Sviluppo Coopera 2022 in corso a Roma. "Sono necessari - ha aggiunto - agenti politici che portino avanti battaglie civili più avanzate rispetto ai governi, come succede in Polonia e in Ungheria,i sindaci si battono con le reti della ‘libere' per i diritti e per la pace. La libertà di azione delleè più grande delle cancellerie che ...